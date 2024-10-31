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Рольставни чуть не оторвали голову рабочему: в Wildberries прокомментировали ЧП на складе
Кадр из видео.

Рольставни чуть не оторвали голову рабочему: в Wildberries прокомментировали ЧП на складе

Происшествие случилось несколько дней назад в Алексине.

Пресс-служба Wildberries & Russ прокомментировала инцидент с рабочим, который произошел на складе в Алексине. Напомнимупавшие рольставни едва не оставили без головы работника.

Как сообщили в компании, ЧП случилось несколько дней назад.

— Представитель перевозчика-партнера маркетплейса по неосторожности получил незначительные ушибы от закрывающихся ворот. Сотрудники администрации оказали первую помощь, — рассказали Myslo представители Wildberries.

Сообщается, что с молодым человеком всё в порядке. Его здоровью ничто не угрожает.

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