Рольставни чуть не оторвали голову рабочему: в Wildberries прокомментировали ЧП на складе

Кадр из видео.

Происшествие случилось несколько дней назад в Алексине.

Пресс-служба Wildberries & Russ прокомментировала инцидент с рабочим, который произошел на складе в Алексине. Напомним, упавшие рольставни едва не оставили без головы работника.

Как сообщили в компании, ЧП случилось несколько дней назад.

— Представитель перевозчика-партнера маркетплейса по неосторожности получил незначительные ушибы от закрывающихся ворот. Сотрудники администрации оказали первую помощь, — рассказали Myslo представители Wildberries.

Сообщается, что с молодым человеком всё в порядке. Его здоровью ничто не угрожает.