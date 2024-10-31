Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 6.00 до 19.30 будет работать один автобус среднего класса.

1 ноября в Туле запустят новый автобусный маршрут № 76 «п. Южный – п. Прилепы». Сделано это по поручению главы администрации Ильи Беспалова с учетом потребностей жителей.

Новый маршрут будет обслуживать компания-перевозчик ООО «ИРБИС» с предоставлением льгот по оплате проезда.

На маршруте с 6.00 до 19.30 будет работать один автобус среднего класса. Средний интервал движения – 60 минут.

Схема движения:

ул. Автомобилистов – ул. Шахтерская – ул. Шоссейная – Кишкино – ул. Буденного – ул. Центральная.

Остановочные пункты:

п. Южный – магазин «Ромашка» – п. Угольный – Фалдино – Кишкино – п. Прилепы.