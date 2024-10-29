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Мария Денисова из Тулы примет участие в новом вокальном шоу «Царица»
Фото предоставлены телеканалом Пятница.

Мария Денисова из Тулы примет участие в новом вокальном шоу «Царица»

1 ноября в 19.00 на телеканале «Пятница!» стартует вокальное шоу, в котором девушки из народа попробуют стать звездами большой сцены.

Ведущая — Ольга Картункова. Среди членов жюри «Царицы» — народная артистка России Лариса Долина, певицы Наташа Королёва, Алсу, Алена Свиридова, Валерия, певица и телеведущая Регина Тодоренко, продюсер Яна Рудковская и другие звезды шоу-бизнеса. 

Мария Денисова Тула.png

В начале проекта зрители увидят 21 выступление — на сцену выйдут девушки со всей России в возрасте от 22 до 45 лет. Уже в первом выпуске проект покинут 9 участниц, и только 12 девушек попадут в основной состав «Царицы».

В финал выйдут четыре, а «царицей» станет только одна — она получит всенародное признание и денежный приз 1,5 млн рублей. 

Среди участниц «Царицы» оказалась 30-летняя Мария Денисова из Тулы. Девушка — дипломированная певица, педагог по вокалу и искусствовед.

Несмотря на диагноз ДЦП, Мария много работала, чтобы исполнить свою мечту и стать звездой. Надеется, что проект поможет ей стать известным музыкальным исполнителем.

Мария Денисова Тула 6.png

На отборочном этапе шоу Мария исполнит песню «Синие лебеди» Наташи Королёвой и попробует пройти в основной состав «Царицы».

Удастся ли девушке поразить жюри и продолжить борьбу за народную известность, узнаем в пятницу, 1 ноября. 

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