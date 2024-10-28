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На площади Ленина в Туле откроются два катка
Фото Алексея Пирязева.

На площади Ленина в Туле откроются два катка

Сезон работы Губернского катка стартует с 20 декабря.

28 октября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили начало работы Губернского катка.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов доложил, что 8-й сезон работы Губернского катка стартует с 20 декабря. Как и прежде, он расположится на площади Ленина.

В этом году будет установлено две площадки размерами
26×60 м и 20×40 м.

Создание дополнительной зоны позволит увеличить число посетителей на 30% — большая площадка сможет принимать в рамках одного сеанса до 250 человек, а малая — до 100.

Ежедневно на катке будет проводиться по 6 сеансов массового катания. Все желающие смогут бесплатно воспользоваться сервисом проката коньков и «ледовых помощников». Помимо массовых катаний, на Губернском катке будут организованы мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов добавил, что уже определены и согласованы места для размещения катка и новогодней елки. На площади будет сохранена парковка для посетителей, которая будет включать в себя около 90 парковочных мест. После завершения новогодних мероприятий она будет расширена за счет освободившейся территории площади.

По выходным дням личный автомобиль можно будет оставить на парковке правительства региона.

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Фотограф:
сегодня, в 18:25 +1
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