На площади Ленина в Туле откроются два катка

Фото Алексея Пирязева.

28 октября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили начало работы Губернского катка.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов доложил, что 8-й сезон работы Губернского катка стартует с 20 декабря. Как и прежде, он расположится на площади Ленина.

В этом году будет установлено две площадки размерами

26×60 м и 20×40 м.

Создание дополнительной зоны позволит увеличить число посетителей на 30% — большая площадка сможет принимать в рамках одного сеанса до 250 человек, а малая — до 100.

Ежедневно на катке будет проводиться по 6 сеансов массового катания. Все желающие смогут бесплатно воспользоваться сервисом проката коньков и «ледовых помощников». Помимо массовых катаний, на Губернском катке будут организованы мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов добавил, что уже определены и согласованы места для размещения катка и новогодней елки. На площади будет сохранена парковка для посетителей, которая будет включать в себя около 90 парковочных мест. После завершения новогодних мероприятий она будет расширена за счет освободившейся территории площади.

По выходным дням личный автомобиль можно будет оставить на парковке правительства региона.