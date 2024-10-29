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Туляки стали чаще жаловаться на абьюз на работе
Фото: ru.freepik.com.

Туляки стали чаще жаловаться на абьюз на работе

Речь идет об унижениях и эмоциональном давлении со стороны руководителя.

С психологическим насилием на работе сталкивались 40% туляков, у 45% не было подобного опыта. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44%).

Основными проявлениями абьюза на работе туляки считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (30%).
 
23% жителей сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15% — с унижениями и 13% — с эмоциональным давлением, рассказали аналитики SuperJob. 

Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31% в 2019 году, 40% сейчас.

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Автор:
сегодня, в 11:30 0
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