Туляки стали чаще жаловаться на абьюз на работе

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С психологическим насилием на работе сталкивались 40% туляков, у 45% не было подобного опыта. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44%).



Основными проявлениями абьюза на работе туляки считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (30%).

23% жителей сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15% — с унижениями и 13% — с эмоциональным давлением, рассказали аналитики SuperJob.



Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31% в 2019 году, 40% сейчас.