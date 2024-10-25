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Заблудившегося в лесу туляка нашли живым
Фото предоставлено волонтерами отряда "ЛизаАлерт".

Заблудившегося в лесу туляка нашли живым

Волонтеры объявили об успешном окончании поисков.

Ранее Myslo сообщал, что в Тульской области пропал 68-летний мужчина. 22 октября он пошел в лес и заблудился. В поисках пропавшего были задействованы добровольцы отряда «ЛизаАлерт», сотрудники регионального ГУ МЧС России, полиция, а также родственники пропавшего.

— Сложный для пеших групп лесной массив с большим количеством перепадов высот. На вторые сутки активного поиска силами сорока человек было отработано 18 задач и пройдено в общей сложности 140 км, — рассказывали волонтеры.

Вчера вечером поисковики отряда «ЛизаАлерт» объявили о том, что мужчина найден живым. Подробности поисков не разглашаются. 

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