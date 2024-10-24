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Срочно требуются добровольцы для поиска заблудившегося в лесу туляка
Фото предоставлено волонтерами отряда "ЛизаАлерт".

Срочно требуются добровольцы для поиска заблудившегося в лесу туляка

Виктор Белоусов пропал 22 октября.

В Тульской области разыскивают 68-летнего Виктора Петровича Белоусова, который заблудился в лесу 22 октября. В поиске задействованы добровольцы отряда «ЛизаАлерт», сотрудники регионального ГУ МЧС России, полиция, а также родственники пропавшего.

— Сложный для пеших групп лесной массив с большим количеством перепадов высот, погодные условия и состояние здоровья пропавшего сокращают время, отведённое на успешное завершение поиска. На месте проведения поисково-спасательных работ круглосуточно работает штаб. На вторые сутки активного поиска силами сорока человек было отработано 18 задач и пройдено в общей сложности 140 км, — говорят волонтеры.

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Несмотря на все усилия добровольцев, Виктор Петрович до сих пор не найден. 

В штаб требуются неравнодушные люди, которые готовы помочь в поиске на местности.

Координаты штаба: 53.985314, 37.159181. Информационный координатор поиска: Бусинка (Екатерина) 8 904 523-16-66.

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