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Смерть школьника на территории «АкваДона»: обвиняемый получил 1 год лишения свободы условно
Фото Артема Жильцова.

Смерть школьника на территории «АкваДона»: обвиняемый получил 1 год лишения свободы условно

Бывший начальник сектора гражданской обороны МО Донской признан виновным в халатности.

В Донском вынесли приговор 58-летнему уроженцу Новомосковска. Бывший начальник сектора гражданской обороны МО Донской признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Напомним, 19 июня 2023 года в зоне отдыха «АкваДон» произошла трагедия — утонул 13-летний мальчик. Очевидцы рассказали, что на пляже не было спасателей и каких-либо ограждений. Тем не менее глава регионального СК на пресс-конференции отметил, что в возбуждении уголовного дела по данному факту отказано:

— Подросток купался в искусственном водоеме вне зоны, отведенной для купания. Спасатели были на другом берегу водоема и контролировали. Причина смерти ребенка — утопление. Кроме этого, мы проверили на полноту и достаточность принятых мер со стороны спасателей. Пришли к выводу, что в действиях работников состава преступления нет. Уголовное дело в отношении них не возбуждали.

А вот проверка прокуратуры выявила многочисленные нарушения, которые стали причиной трагедии. Например, только после вмешательства ведомства на территории «АкваДона» заработал спасательный пост. Более того, 
при координирующей роли прокуратуры в отношении должностного лица городской администрации инициировано уголовное преследование.

Чиновника обвиняли в том, что он не обеспечил безопасное нахождение людей на территории «АкваДона». И именно в результате его халатности утонул подросток.

В ходе рассмотрения уголовного дела в особом порядке, при котором не исследовались материалы уголовного дела, подсудимый в полном объеме признал себя виновным. Он согласился с тем, что, будучи начальником сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды администрации МО г. Донской, не обеспечил безопасное нахождение людей на территории водного объекта.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также состояния здоровья подсудимого суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательном сроком 1 год. 

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