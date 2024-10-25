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В Туле наградили работников общественного транспорта

В Туле наградили работников общественного транспорта

В преддверии профессионального праздника состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем и почетных грамот сотрудникам Тулгорэлектротранса.

Рабочий день водителя Тулгорэлектротранса Романа Апанасовича начинается около пяти утра. Первым делом он проходит медкомиссию и затем направляется к автобусу, проверяет уровень масла, состояние салона. Далее — выход на маршрут.

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— Я пришел в Тулгорэлектротранс 13 лет назад. Сначала пошел учеником, научился водить автобус и вот так и работаю, — рассказал Роман. — Нравится стабильность, полный соцпакет, хорошая зарплата. Есть возможность подработать. Работаем посменно с обеденным перерывом. Вижу реальные улучшения: обновляются автобусы, установили валидаторы. Теперь стало проще с оплатой проезда — не нужно отвлекаться от дороги.

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МКП «Тулгорэлектротранс» осуществляет городские пассажирские перевозки. Ежедневно на улицы города выходит 115 автобусов, 70 трамваев и 53 троллейбуса. На предприятии трудится 1350 человек. Из них более 500 человек — это водители. 

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал, что на предприятии полностью обновлен автобусный парк.

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Было закуплено 124 автобуса среднего и большого класса, приобретено 22 трамвая, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: 

— До конца года планируем закупить 2 новых троллейбуса. Технику планомерно обновляем, и конечно, нам нужны водители. Сейчас есть нехватка водительского состава. Для привлечения специалистов разработаны меры поддержки. Есть льготная пенсия, увеличенный отпуск на 15 дней. Для иногородних оплачивается съем квартиры. Средняя зарплата на сегодня — 85-90 тысяч рублей.

Накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта за профессионализм и многолетний труд 20 лучших сотрудников предприятия — водителей, инженеров, монтажников и других специалистов — отметили областными и городскими наградами. 

Глава городской администрации Илья Беспалов поблагодарил сотрудников МКП «Тулгорэлектротранс» за их нелегкую и очень ответственную работу и вручил благодарственные письма главы администрации Тулы и почетную грамоту администрации г. Тулы. Пожелал крепкого здоровья, надежной техники и безаварийной работы.

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— Вы каждое утро встаете первыми и отправляетесь на свое рабочее место, чтобы остальные туляки смогли вовремя попасть на работу. Большой вклад в надежность поездок также вносят механики, слесари, диспетчеры, инженеры. От профессионализма всех работников автомобильного и пассажирского транспорта напрямую зависит безопасность пассажиров. В свою очередь, администрация города планомерно развивает дорожно-транспортную инфраструктуру. Мы ремонтируем дороги благодаря правительству Тульской области, приводим в порядок трамвайные пути, строим новые мосты и развязки, обновляем подвижной состав, чтобы передвижение по городу было комфортным не только для пассажиров, но и для водителей. В этом году 4 улицы отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 15 улиц приводим в порядок за счет средств, выделенных из регионального дорожного фонда и резервного фонда администрации города, — подчеркнул Илья Беспалов. 

Заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Дмитрий Ярцев вручил благодарственные письма министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. 

Также сотрудники предприятия были отмечены почетными грамотами Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, благодарностями Тульской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, почетными грамотами МКП «Тулгорэлектротранс» и благодарственными письмами УМВД России по Тульской области.

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