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Тульская велогонщица побила рекорды России и мира среди юниорок
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульская велогонщица побила рекорды России и мира среди юниорок

Наша спортсменка показала высокие результаты на соревнованиях.

В Москве на велотреке «Крылатское» проходят чемпионат, Кубок, первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту. В первый день соревнований тульская велогонщица Екатерина Евланова обновила рекорд России и мира среди юниорок в гите на 200 метров с ходу, промчавшись за рекордные 10,445 секунды.

Екатерина стала рекордсменкой и во второй день чемпионата. Евланова обновила рекорд России среди юниорок в гите на 500 метров с ходу, проехав дистанцию за 28,508 секунды. Об этом сообщает Федерация велоспорта страны.

Кроме того, в рамках Кубка России тульский велогонщик Александр Дубченко в гите на 200 м с/х завоевал бронзовую награду с результатом 9,591. 

Как рассказали в минспорте Тульской области, в рамках спринта Всероссийских соревнований Игорь Гирилович занял первое место, а Максим Наумов показал третий результат.

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