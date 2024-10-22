В Тульской области установили 33 новых ФАПа

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Модульные фельдшерско-акушерские пункты установили в 16 районах Тульской области. На 30 объектов чиновники получили лицензии, сообщает региональный минздрав.

ФАПы оборудованы всем необходимым для комфортной работы с пациентами и оказания им неотложной помощи. В них есть кабинет амбулаторного приема, смотровая, процедурная, зона ожидания, санузел, комната для хранения лекарств и санитарное помещение. Фельдшерские пункты оснащены современным медицинским оборудованием: глюкометр, электрокардиограф, спирометр.

Для маломобильных граждан организован доступ по пандусу. Все новые ФАПы укомплектованы медицинскими специалистами. В 2025 году в Тульской области установят еще 21 модульную конструкцию.