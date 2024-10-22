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В Тульской области установили 33 новых ФАПа
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В Тульской области установили 33 новых ФАПа

Их оснастили современным оборудованием.

Модульные фельдшерско-акушерские пункты установили в 16 районах Тульской области. На 30 объектов чиновники получили лицензии, сообщает региональный минздрав.

ФАПы оборудованы всем необходимым для комфортной работы с пациентами и оказания им неотложной помощи. В них есть кабинет амбулаторного приема, смотровая, процедурная, зона ожидания, санузел, комната для хранения лекарств и санитарное помещение. Фельдшерские пункты оснащены современным медицинским оборудованием: глюкометр, электрокардиограф, спирометр. 

Для маломобильных граждан организован доступ по пандусу. Все новые ФАПы укомплектованы медицинскими специалистами. В 2025 году в Тульской области установят еще 21 модульную конструкцию. 

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Автор:
сегодня, в 14:17 −1
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