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Поезд Деда Мороза второй год подряд не приедет в Тулу

Поезд Деда Мороза второй год подряд не приедет в Тулу

Праздничный состав не посетит регион в 2024 году.

Поезд Деда Мороза не приедет в Тулу и другие города региона зимой 2024 года. Полный маршрут опубликовали в телеграм-канале праздничного состава в понедельник, 21 октября.

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Как сообщили в Российских железных дорогах, в 2024 году во главе поезда Деда Мороза поедут паровоз серии П-36 и ретроэлектровоз ВЛ-82м. Из-за технических особенностей они не смогут привезти праздничный состав в Тульскую область.

В техподдержке РЖД пообещали, что в следующем году география проезда поезда будет расширена.

В последний раз новогодний волшебник приезжал в Тулу в январе 2022 года. 

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Автор:
сегодня, в 13:02 0
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