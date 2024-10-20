За установку главной новогодней елки Тула заплатит 1 млн рублей

А после еще и за демонтаж нужно будет рассчитаться.

Главную новогоднюю елку на пл. Ленина в Туле начнут устанавливать в конце ноября – первых числах декабря. Такие сроки обозначены в проекте контракта с будущим подрядчиком. Конкурс на право проведения работ опубликован на Госзакупках.

Максимальная стоимость монтажа оценивается в 1 027 425 рублей. В прошлом году Тулагорсвет размещал единый аукцион на монтаж и демонтаж. Работы обошлись в 1 738 840 рублей.

В 2023 году на площади была установлена ель «Триумфальная», высотой в 30 метров. Ее украшали 1500 игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру новогоднего дерева был установлен 3D-забор с подсветкой.