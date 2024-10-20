На Куликовом поле высадили 5000 сеянцев дуба

В акции приняли участие порядка 300 участников, в их числе представители Рослесхоза, департамента лесного хозяйства по ЦФО, регионального министерства природных ресурсов и экологии, Центра защиты леса, а также волонтеры.

Участники высадили 5000 сеянцев дуба в рамках реализации нацпроекта «Экология».

«Акция „Зеленая дубрава“ проводится с 2004 года. Цель — восстановление исторического ландшафта дубовых лесов. За эти годы здесь высадили десятки тысяч саженцев. Выражаю благодарность всем участникам за их активность, неравнодушие и желание сделать свой вклад в охрану природы», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Виктор Нашиванко.