Тула приобретет 2 троллейбуса почти за 60 млн рублей

Фото Александра Сидорова.

На портале Госзакупок опубликован аукцион на поставку двух троллейбусов.

Заказчиком выступает Тулагорэлектротранс. Стоимость контракта оценивается в 59 960 000 рублей.

Отмечается, что электротранспорт должен иметь увеличенный автономный ход, вмещать до 150 пассажиров, оборудованы местами для инвалидов, в том числе передвигающихся на коляске. Иметь источники тепла по всей длине салона и в кабине водителя, а также систему климат-контроля.

Два новых троллейбуса должны поступить в муниципальное предприятие не позднее 20 декабря 2024 года.

Напомним, Тула за 2023–2024 год обновила 296 единиц общественного транспорта.

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