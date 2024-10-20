Алексей Эрк: «Стать отцом – это дар Божий, а папой – это обрести любовь детей»

Мэр Тулы Алексей Эрк на своей официальной странице в ВКонтакте опубликовал видеопоздравление с Днем отца.

«Этот праздник напоминаем нам о значимости семьи и семейных ценностей, о важной роли отца в жизни каждого человека. Становясь отцом, мужчина берет ответственность за свою семью и детей, за их дальнейшую судьбу. Настоящие отцы помогают своим детям и поддерживают их, воспитывают, учат быть сильными и стойкими, честными и справедливыми. Являются надежной опорой для своих близких», — отметил в нем глава города.

Алексей Эрк отметил, что сегодня многие отцы защищают Родину в ходе специальной военной операции, проявляя неподдельное мужество, отвагу и героизм.

«Слова искренней благодарности тем отцам, которые дарят своим родным любовь и заботу. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и всего самого доброго! Пусть ваши семьи вами гордятся!» — говорится в поздравлении.