  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексей Эрк: «Стать отцом – это дар Божий, а папой – это обрести любовь детей» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексей Эрк: «Стать отцом – это дар Божий, а папой – это обрести любовь детей»

Алексей Эрк: «Стать отцом – это дар Божий, а папой – это обрести любовь детей»

Глава города записал видеопоздравление с Днем отца.

Мэр Тулы Алексей Эрк на своей официальной странице в ВКонтакте опубликовал видеопоздравление с Днем отца.

«Этот праздник напоминаем нам о значимости семьи и семейных ценностей, о важной роли отца в жизни каждого человека. Становясь отцом, мужчина берет ответственность за свою семью и детей, за их дальнейшую судьбу. Настоящие отцы помогают своим детям и поддерживают их, воспитывают, учат быть сильными и стойкими, честными и справедливыми. Являются надежной опорой для своих близких», — отметил в нем глава города. 

Алексей Эрк отметил, что сегодня многие отцы защищают Родину в ходе специальной военной операции, проявляя неподдельное мужество, отвагу и героизм. 

«Слова искренней благодарности тем отцам, которые дарят своим родным любовь и заботу. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и всего самого доброго! Пусть ваши семьи вами гордятся!» — говорится в поздравлении.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
день отца
Люди
Алексей Эрк
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тула приобретет 2 троллейбуса почти за 60 млн рублей
Тула приобретет 2 троллейбуса почти за 60 млн рублей
На ул. Кутузова водитель Haval нашел для себя «индивидуальный» поворот
На ул. Кутузова водитель Haval нашел для себя «индивидуальный» поворот
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.