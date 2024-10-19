Как у бабушки в деревне: какие дома с русской печью продаются в Тульской области

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Кто из нас не мечтал хотя бы раз посидеть возле горячей печки, подбрасывая в топку дрова? Или отведать щей, которые сутки томились в печи строго по бабушкиному рецепту? Или, наконец, просто сладко поспать на печи, совсем как Емеля в знаменитой сказке?

Всё перечисленное мы категорически приветствуем и одобряем, поэтому сегодня в нашем обзор недвижимости — дома с русской печью! Этот жизненно важный «аксессуар» со временем утратил былую популярность: пригодных для проживания домов, не имеющих юридических проблем, в Тульской области нашлось меньше двух десятков. Самые интересные варианты — здесь. Поехали!

Самый дешевый дом с печью продаётся в д. Окороково Одоевского района. Добротное кирпичное строение площадью 50 кв. м. стоит на участке в 43 сотки. Окна пластиковые, отопление печное, но можно подвести газ.

Внутри огромная кухня с настоящей русской печью, большой зал и две спальни. Можно сделать душ и туалет — вода проведена до участка. Одним из плюсов продавец называет чистейшую экологию и огромные грибные леса вокруг. Все документы оформлены и готовы к продаже, цена — 695 тысяч рублей.

Полтора миллиона рублей придётся выложить за дом в д. Труново Привокзального округа Тулы. 93 «квадрата», участок на 2000 кв. м., есть гараж и сарай. Участок на краю деревни, из окон вид на поле и лес.

Дом просторный, на первом этаже теплая веранда, холл, кухня, две комнаты и душевая. На втором — две большие комнаты. Под всем домом имеется подвал. В кухне большая русская печь с лежанкой. Из коммуникаций: электричество, в 50 метрах от дома колодец с технической водой, туалет на улице.

Ровно в три раза дороже стоит дом в д. Картавцево под Алексином. Два жилых этажа, четыре комнаты, общая площадь — 157 кв. м., стены выполнены из бруса. Ha участке 2 гаража и баня.

Во дворе септик, дом снабжается водой из колодца, есть насосная станция с резервуаром для воды. Для отопления используется электричество.

Для проживания зимой пригодны 1 и 2 этажи, верхняя мансарда требует отделки.

Следующий вариант расположен в историческом селе Крапивна — это просторный дом с большим участком — 104 кв. м. и 100 соток земли. Есть гараж c ямой, подвал на все случаи жизни. Сделан косметический ремонт, установлены пластиковые окна.

Вот что пишет продавец: «Минимум соседей, стабильный общественный транспорт, все необходимые магазины и аптека. Своя амбулатория и пожарная служба. На участке плодово-ягодные деревья и кусты, живая изгородь». Цена — 6,3 млн рублей.

И, наконец, самый дорогой вариант сегодняшней подборки — кирпичный дом в д. Большое Хлыново под Тулой. Два этажа, пять комнат, 211 «квадратов». На первом этаже прихожая, большая гостиная, кухня, русская печь, санузел, сауна на дровах и ванная комната, большой гараж.

На втором — детская комната, две спальни и просторный зал с двумя балконами. Есть мансарда, из которой можно сделать личный кабинет или гардеробную. Цокольный этаж можно переоборудовать под бильярдную или тренажёрный зал. Вся эта красота стоит 8,3 млн рублей, продавец готов к обоснованному торгу.