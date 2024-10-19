Чем живет Белев: первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев познакомился с работой предприятий района

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Первый заместитель губернатора-председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев посетил Белев 18 октября.

На рабочем совещании глава администрации муниципалитета Наталья Егорова доложила об основных показателях социально-экономического развития района. За 2023 год объем инвестиций составил 132 млн рублей, было создано 259 рабочих мест. За первое полугодие 2024 года создано 86 рабочих мест, вложено порядка 160 млн рублей инвестиций.

Михаил Пантелеев ознакомился с работой предприятий района.

Градообразующее предприятие АО «Трансмаш» обеспечивает тормозным оборудованием вагоностроительные заводы России и стран СНГ.

На «Белевском консервном заводе», реконструированном в рамках инвестиционного проекта, производится яблочное пюре, повидло, джемы, широкий ассортимент пастилы и сухариков из нее. Объем инвестиций составил более 500 млн рублей.

ООО «Белевская пастила» заключены контракты с федеральными и региональными торговыми сетями, действует дистрибьюторская сеть. Продукция предприятия экспортируется в 45 стран. Объем производства пастилы в месяц составляет порядка 450 тонн и не менее 200 тысяч тонн зефира.

По итогам визита главе муниципального образования даны поручения по завершению в установленные сроки ремонтных дорожных работ и канализационного коллектора, продолжению работы по догазификации населенных пунктов и расселению аварийного жилого фонда.

Обращено внимание на необходимость неукоснительного достижения 100% исполнения бюджета.