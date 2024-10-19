Замужних тулячек ждут на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — королевский выбор 2025»

Конкурс пройдет уже в шестой раз. Кастинги состоятся 19 октября в 16.00 и 20 октября в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.

На кастинг приглашают замужних девушек 18+.

Участниц ждет:

мастер класс по дефиле

мастер класс по фотопозированию

мастер-класс по фитнесу

конкурсная фото — видеосессия

репетиции и подготовка к конкурсу

просмотр творческих номеров (по желанию участниц)

модный показ

яркое финальное шоу и церемония награждения

Финалисткам будут вручены короны, наградные ленты, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается эксклюзивной титульной лентой, украшенной кристаллами SWAROVSKI, ей предоставляется право представить Тульскую область на всероссийском конкурсе «Миссис Россия- Вселенная 2025».

Организатор конкурса — модельное агентство Gold, официальный представитель конкурса «Миссис Россия — Вселенная» в Туле.

20 октября для участниц кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле и самопрезентации от организатора и постановщика «Миссис и Мисс Россия — Вселенная», телеведущей и ТВ-продюсера популярного музыкального канала Анны Кондратьевой.



Запись на кастинг и подробности по тел.: 8 903 840-41-33, 38-41-33.