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Замужних тулячек ждут на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — королевский выбор 2025»

Замужних тулячек ждут на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — королевский выбор 2025»

Конкурс пройдет уже в шестой раз. Кастинги состоятся 19 октября в 16.00 и 20 октября в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.

На кастинг приглашают замужних девушек 18+.

Участниц ждет:

  • мастер класс по дефиле 
  • мастер класс по фотопозированию 
  • мастер-класс по фитнесу 
  • конкурсная фото — видеосессия 
  • репетиции и подготовка к конкурсу 
  • просмотр творческих номеров (по желанию участниц) 
  • модный показ 
  • яркое финальное шоу и церемония награждения

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Финалисткам будут вручены короны, наградные ленты, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается эксклюзивной титульной лентой, украшенной кристаллами SWAROVSKI, ей предоставляется право представить Тульскую область на всероссийском конкурсе «Миссис Россия- Вселенная 2025».

Организатор конкурса — модельное агентство Gold, официальный представитель конкурса «Миссис Россия — Вселенная» в Туле. 

20 октября для участниц кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле и самопрезентации от организатора и постановщика «Миссис и Мисс Россия — Вселенная», телеведущей и ТВ-продюсера популярного музыкального канала Анны Кондратьевой.

Запись на кастинг и подробности по тел.: 8 903 840-41-33, 38-41-33.

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Тула

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