Замужних тулячек ждут на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — королевский выбор 2025»

На кастинг приглашают замужних девушек 18+.
Участниц ждет:
- мастер класс по дефиле
- мастер класс по фотопозированию
- мастер-класс по фитнесу
- конкурсная фото — видеосессия
- репетиции и подготовка к конкурсу
- просмотр творческих номеров (по желанию участниц)
- модный показ
- яркое финальное шоу и церемония награждения
Финалисткам будут вручены короны, наградные ленты, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.
Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается эксклюзивной титульной лентой, украшенной кристаллами SWAROVSKI, ей предоставляется право представить Тульскую область на всероссийском конкурсе «Миссис Россия- Вселенная 2025».
Организатор конкурса — модельное агентство Gold, официальный представитель конкурса «Миссис Россия — Вселенная» в Туле.
20 октября для участниц кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле и самопрезентации от организатора и постановщика «Миссис и Мисс Россия — Вселенная», телеведущей и ТВ-продюсера популярного музыкального канала Анны Кондратьевой.
Запись на кастинг и подробности по тел.: 8 903 840-41-33, 38-41-33.