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Что происходит с ценами в Тульской области: аналитика от Банка России
Фото Алексея Пирязева

Что происходит с ценами в Тульской области: аналитика от Банка России

По данным экспертов, годовая инфляция в нашем регионе снижается второй месяц подряд.

По итогам сентября её уровень составил 8,2%. Это ниже, чем в целом по России (8,6%) и по ЦФО (9,2%). Годовой рост цен на продукты замедлился до 10,2%. Из-за роста импортных поставок яиц и куриного мяса цены на эту сельхозпродукцию росли медленнее, чем в августе. Аналогичная динамика цен на помидоры сложилась из-за роста производства отечественных овощей.

Рост цен на непродовольственном рынке также замедлился — до 5,1%. Сказался статистический эффект высокой базы. Так, в прошлом году автомобили дорожали из-за увеличения спроса и ослабления рубля. В этом году эти факторы оказали меньшее влияние. В итоге цены на машины на вторичном рынке росли медленнее.

– Несмотря на то что инфляция в регионе снижается, ее уровень остается высоким. Это происходит под влиянием повышенного внутреннего спроса, за ростом которого не успевают производители товаров и услуг. Чтобы инфляция снова стала низкой, необходимо сохранение жестких денежно-кредитных условий», – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. 

Подробно узнать, что повлияло на рост цен, можно из информационно-аналитического материала Банка России.

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