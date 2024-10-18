Что происходит с ценами в Тульской области: аналитика от Банка России

Фото Алексея Пирязева

По итогам сентября её уровень составил 8,2%. Это ниже, чем в целом по России (8,6%) и по ЦФО (9,2%). Годовой рост цен на продукты замедлился до 10,2%. Из-за роста импортных поставок яиц и куриного мяса цены на эту сельхозпродукцию росли медленнее, чем в августе. Аналогичная динамика цен на помидоры сложилась из-за роста производства отечественных овощей.

Рост цен на непродовольственном рынке также замедлился — до 5,1%. Сказался статистический эффект высокой базы. Так, в прошлом году автомобили дорожали из-за увеличения спроса и ослабления рубля. В этом году эти факторы оказали меньшее влияние. В итоге цены на машины на вторичном рынке росли медленнее.

– Несмотря на то что инфляция в регионе снижается, ее уровень остается высоким. Это происходит под влиянием повышенного внутреннего спроса, за ростом которого не успевают производители товаров и услуг. Чтобы инфляция снова стала низкой, необходимо сохранение жестких денежно-кредитных условий», – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Подробно узнать, что повлияло на рост цен, можно из информационно-аналитического материала Банка России.