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Тульские гаишники предупредили пешеходов и водителей о непогоде
Фото Алексея Пирязева

Тульские гаишники предупредили пешеходов и водителей о непогоде

Региональное УГИБДД настоятельно рекомендует всем участникам движения быть особенно бдительными на дорогах.

На предстоящих выходных в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: из-за «температурных качелей» на дорогах будет скользко,  возможен туман и сильный ветер. Элементарная невнимательность и пренебрежение правилами безопасности в таких условиях становятся главными причинами ДТП.

Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от резких маневров. Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помните: ухудшение обзора и видимости во время непогоды могут привести к аварии.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пешеходов. Переходить проезжую часть нужно исключительно по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь тулякам. Звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • телефон для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
  • телефон горячей линии «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.

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вчера, в 20:50 0
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