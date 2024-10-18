Тульские гаишники предупредили пешеходов и водителей о непогоде

На предстоящих выходных в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: из-за «температурных качелей» на дорогах будет скользко, возможен туман и сильный ветер. Элементарная невнимательность и пренебрежение правилами безопасности в таких условиях становятся главными причинами ДТП.

Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от резких маневров. Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помните: ухудшение обзора и видимости во время непогоды могут привести к аварии.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пешеходов. Переходить проезжую часть нужно исключительно по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь тулякам. Звоните по телефонам: