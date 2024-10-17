В Туле ящики буккроссинга проверяют на наличие экстремистской литературы

Фото Jбщественной палаты Тульской области.

Специалисты общественной палаты Тульской области еженедельно мониторят ящики буккроссинга на наличие антирелигиозной и экстремистской литературы. Такие ящики можно найти в Комсомольском и Центральном парках Тулы, а также в Кремлевском сквере.

Чаще всего жители приносят сюда патриотическую литературу, романы или детективы. Но порой среди хороших книг оказываются такие, которые могут пагубно повлиять на читателя.

Литература, которая вызывает сомнение, изымается и направляется в миссионерский отдел Тульской епархии, где издания проверяются, после чего разрешенная литература возвращается обратно.

