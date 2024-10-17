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В Туле ящики буккроссинга проверяют на наличие экстремистской литературы
Фото Jбщественной палаты Тульской области.

В Туле ящики буккроссинга проверяют на наличие экстремистской литературы

Сомнительную литературу направляют в Тульскую епархию.

Специалисты общественной палаты Тульской области еженедельно мониторят ящики буккроссинга на наличие антирелигиозной и экстремистской литературы. Такие ящики можно найти в Комсомольском и Центральном парках Тулы, а также в Кремлевском сквере.

Чаще всего жители приносят сюда патриотическую литературу, романы или детективы. Но порой среди хороших книг оказываются такие, которые могут пагубно повлиять на читателя.

Литература, которая вызывает сомнение, изымается и направляется в миссионерский отдел Тульской епархии, где издания проверяются, после чего разрешенная литература возвращается обратно.
 

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сегодня, в 09:01 −3
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