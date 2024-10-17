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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Необходима предварительная запись.

30 октября с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием такие врачи:

  • врач-кардиолог,
  • офтальмолог,
  • оториноларинголог,
  • травматолог-ортопед,
  • невролог,
  • хирург,
  • онколог,
  • психиатр,
  • гастроэнтеролог,
  • нефролог.

Запись на прием по тел. 8 (4872) 48-50-05, звонки принимаются с 23 октября с 9.00 до 13.00. О невозможности прийти на прием просьба сообщать по указанному телефону.

Как сообщает региональный минздрав, на прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

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Фотограф:
сегодня, в 15:53 0
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