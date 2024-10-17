В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

30 октября с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием такие врачи:

врач-кардиолог,

офтальмолог,

оториноларинголог,

травматолог-ортопед,

невролог,

хирург,

онколог,

психиатр,

гастроэнтеролог,

нефролог.

Запись на прием по тел. 8 (4872) 48-50-05, звонки принимаются с 23 октября с 9.00 до 13.00. О невозможности прийти на прием просьба сообщать по указанному телефону.

Как сообщает региональный минздрав, на прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).