Главе СК Бастрыкину доложат о состоянии двух мостов в Чернском районе

Фото: ru.freepik.com.

Одна из переправ смывается, а вторая из-за аварийного состояния непригодна для эксплуатации.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки состояния двух мостов в Чернском районе.

Сообщается, что в период половодья одна из переправ смывается, а вторая из-за аварийного состояния непригодна для эксплуатации. К населенным пунктам не могут проехать автомобили экстренных служб.

— Местные жители оказываются изолированы, проезд автомобилей экстренных служб невозможен. Несмотря на многочисленные обращения, мер к проведению ремонтных работ не принимается, — сообщили в региональном СК.

В ведомстве начали проверку. Ее результаты представят в центральный аппарат ведомства.