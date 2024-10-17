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Главе СК Бастрыкину доложат о состоянии двух мостов в Чернском районе
Фото: ru.freepik.com.

Главе СК Бастрыкину доложат о состоянии двух мостов в Чернском районе

Одна из переправ смывается, а вторая из-за аварийного состояния непригодна для эксплуатации.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки состояния двух мостов в Чернском районе.

Сообщается, что в период половодья одна из переправ смывается, а вторая из-за аварийного состояния непригодна для эксплуатации. К населенным пунктам не могут проехать автомобили экстренных служб.

— Местные жители оказываются изолированы, проезд автомобилей экстренных служб невозможен. Несмотря на многочисленные обращения, мер к проведению ремонтных работ не принимается, — сообщили в региональном СК. 

В ведомстве начали проверку. Ее результаты представят в центральный аппарат ведомства.

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Автор:
сегодня, в 15:32 +1
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