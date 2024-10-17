В ноябре в Туле запустят новый автобусный маршрут № 76

В этом году в Туле появилось пять новых льготных маршрутов:
- № 10Л «Иншинский — Тульский областной онкологический диспансер»;
- № 68 «Автовокзал — Онкологический центр»;
- № 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер» (взамен коммерческого маршрута 32);
- № 35Л «Матвеевские Дачи — пос. Михалково» (взамен коммерческого маршрута 35);
- № 83 «мкр-н Петровский — Московский вокзал»;
- № 77 «Судаково — ст. Южная».
По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, в ноябре планируется запустить новый автобус № 76, который будет следовать по маршруту п. Южный — Прилепы (на замену части коммерческого маршрута № 62).
У администрации в планах на 2025 год:
- изменение схемы движения и увеличение количества единиц по маршруту 83 «пос. Петровский — Верхнее Волохово» (взамен коммерческого маршрута № 55) — 10 среднего класса;
- пос. Косая Гора — пос. Молодежный (на замену коммерческого маршрута № 34) — 12 среднего класса.
Также планируется, что в следующем году в Туле появится новый маршрут № 29 — «ГУЗ „Городская больница № 13“ — ГУЗ „Тульская областная клиническая больница“» (с проездом по Веневскому шоссе через «Фитогенетику»).