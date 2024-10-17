В ноябре в Туле запустят новый автобусный маршрут № 76

В этом году в Туле появилось пять новых льготных маршрутов:

№ 10Л «Иншинский — Тульский областной онкологический диспансер»;

№ 68 «Автовокзал — Онкологический центр»;

№ 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер» (взамен коммерческого маршрута 32);

№ 35Л «Матвеевские Дачи — пос. Михалково» (взамен коммерческого маршрута 35);

№ 83 «мкр-н Петровский — Московский вокзал»;

№ 77 «Судаково — ст. Южная».

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, в ноябре планируется запустить новый автобус № 76, который будет следовать по маршруту п. Южный — Прилепы (на замену части коммерческого маршрута № 62).



У администрации в планах на 2025 год:

изменение схемы движения и увеличение количества единиц по маршруту 83 «пос. Петровский — Верхнее Волохово» (взамен коммерческого маршрута № 55) — 10 среднего класса;

пос. Косая Гора — пос. Молодежный (на замену коммерческого маршрута № 34) — 12 среднего класса.

Также планируется, что в следующем году в Туле появится новый маршрут № 29 — «ГУЗ „Городская больница № 13“ — ГУЗ „Тульская областная клиническая больница“» (с проездом по Веневскому шоссе через «Фитогенетику»).