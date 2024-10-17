В Богородицке судебные приставы помогли решить соседский спор

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Один из жителей без согласия соседа установил металлический навес, выходящий за границы участка.

В Тульской соседский спор о демонтаже металлического навеса разрешился после вмешательства судебных приставов. Двое мужчин из Богородицка заключили мировое соглашение о том, что один из них демонтирует металлический навес, подходящий вплотную к крыше соседа.

Условие мирового соглашения 47-летний ответчик не исполнил, поэтому исполнительный лист был предъявлен на принудительное исполнение в отделение судебных приставов.

Сотрудники отдела вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и предупредили должника об административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера. В результате принятых мер гражданин в кратчайшие сроки демонтировал навес.