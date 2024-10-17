Сугробы в Центральной России появятся в конце ноября

Фото Дмитрия Дзюбина.

Начиная с четверга, в Центральной России будет господствовать скандинавский антициклон, в связи с чем осадков не ожидается. Сухой период прогнозируется как минимум на предстоящие 5–6 суток — то есть, с четверга до вторника включительно.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», по ночам будет 0…+3°, местами возможны заморозки. В дневные часы потеплеет до +8…+10°.

В начале следующей недели жителей ждет период классической золотой осени.

Воздух прогреется до +10…+12, что на 2–3° выше климатической нормы.

Синоптики не рекомендуют автомобилистам менять шины на зимние до конца октября, поскольку среднесуточная температура воздуха не будет устойчиво опускаться ниже критических +5°.

— А вот в ноябре, когда наступит метеорологическая зима, добро пожаловать в автомастерские. Заметим, что и в заключительном месяце сезона средний температурный фон ожидается примерно на 2° теплее нормы. Глубокая осень будет долго сопротивляться предзимью и уступит только во второй половине ноября, когда среднесуточная температура станет ниже 0°, осадки будут чаще переходить в смешанное состояние. Но устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, — прогнозируют метеорологи.