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Официально: проезд в городском транспорте Тулы подорожает с 15 ноября
Фото Алексея Пирязева.

Официально: проезд в городском транспорте Тулы подорожает с 15 ноября

В правительстве Тульской области рассказали о причинах повышения тарифа.

В правительстве обсудили предложения транспортников по повышению стоимости проезда. Для обеспечения бесперебойной работы транспорта с 15 ноября стоимость проезда на городских маршрутах повысится до 36 рублей (наличкой, сейчас 30). Проезд по карте «Тройка» будет стоить 29 рублей, при оплате банковской картой — 31 рубль.

Месячный поездной обойдется в 1400 руб., льготный поездной — 600 рублей.

Аргументы для повышения цены были названы следующие:

  • за последние 2 года стоимость дизтоплива выросла на 12%,
  • стоимость нового подвижного состава — на 25%,
  • рост цен на запчасти — 17%,
  • рост стоимости страхования — до 33% .

Существует также необходимость повышения оплаты труда водителей и ремонтного персонала до уровня среднемесячной платы по региону.

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