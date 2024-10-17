Официально: проезд в городском транспорте Тулы подорожает с 15 ноября

Фото Алексея Пирязева.

В правительстве обсудили предложения транспортников по повышению стоимости проезда. Для обеспечения бесперебойной работы транспорта с 15 ноября стоимость проезда на городских маршрутах повысится до 36 рублей (наличкой, сейчас 30). Проезд по карте «Тройка» будет стоить 29 рублей, при оплате банковской картой — 31 рубль.

Месячный поездной обойдется в 1400 руб., льготный поездной — 600 рублей.

Аргументы для повышения цены были названы следующие:

за последние 2 года стоимость дизтоплива выросла на 12%,

стоимость нового подвижного состава — на 25%,

рост цен на запчасти — 17%,

рост стоимости страхования — до 33% .

Существует также необходимость повышения оплаты труда водителей и ремонтного персонала до уровня среднемесячной платы по региону.