В Суворове сгорел пассажирский автобус

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 17 октября, в 9 утра в ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Островского в Суворове.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировали за 3 минуты. В результате происшествия пострадавших нет, автобус полностью выгорел. Предварительная причина пожара — техническая неисправность транспортного средства.

— В настоящее время установлено, что перевозку пассажиров по маршруту № 182 Шахты 4 — Васильевск осуществляет ООО «Тульская транспортная компания». В момент возгорания в салоне находилось 7 пассажиров, которых водитель успел высадить. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены прокуратурой на контроль, — сообщили Myslo в пресс-службе региональной прокуратуры.

