На ремонт 129 тульских многоэтажек потратят 100 млн рублей из резервного фонда региона

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Работы идут в 22 муниципалитетах и должны завершиться до конца ноября.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева из резервного фонда Правительства региона выделено 100 млн рублей на ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

С учетом отбора заявок от управляющих компаний работы будут проведены в 129 многоквартирных домах. Планируется отремонтировать 258 дымвентканалов, 39 дворовых территории, 2 лифта.

– Программа, инициированная Дмитрием Миляевым, позволяет комплексно подойти к устранению болевых точек: улучшить состояние дворов, отремонтировать лифты и дымвентканалы, что особенно важно перед началом зимы, – отметила замминистра ЖКХ Тульской области Виктория Шувалова.



Ремонт ведётся в 22 муниципалитетах и должен быть завершен до конца ноября. Работа будет продолжена в 2025 году.