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На ремонт 129 тульских многоэтажек потратят 100 млн рублей из резервного фонда региона
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На ремонт 129 тульских многоэтажек потратят 100 млн рублей из резервного фонда региона

Работы идут в 22 муниципалитетах и должны завершиться до конца ноября.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева из резервного фонда Правительства региона выделено 100 млн рублей на ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

С учетом отбора заявок от управляющих компаний работы будут проведены в 129 многоквартирных домах. Планируется отремонтировать 258 дымвентканалов, 39 дворовых территории, 2 лифта.

– Программа, инициированная Дмитрием Миляевым, позволяет комплексно подойти к устранению болевых точек: улучшить состояние дворов, отремонтировать лифты и дымвентканалы, что особенно важно перед началом зимы, – отметила замминистра ЖКХ Тульской области Виктория Шувалова.

Ремонт ведётся в 22 муниципалитетах и должен быть завершен до конца ноября. Работа будет продолжена в 2025 году.

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вчера, в 22:25 0
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