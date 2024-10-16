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Погода в Туле 17 октября: до +10 и без осадков
Фото Дмитрия Дзюбина

Погода в Туле 17 октября: до +10 и без осадков

Синоптики прогнозируют умеренный ветер.

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер северный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью - от нуля до +5 градусов, днём - от +5 до +10. Атмосферное давление в норме: 755-760 мм рт. ст.

 

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