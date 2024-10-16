Где в Туле не будет электроэнергии 17 октября

Публикуем список адресов:
- ул. Гоголевская, 92, 94-а, 94, 73,
- ул. Халтурина, 5,
- ул. С. Перовской, 5,
- ул. Гоголевская, 73, 92, 94-а, 94,
- ул. Пушкинская, 57, 57-а,
- ул. Тесницкая, 3,
- ул. Тесницкая, 7, 8, 9, 16,
- ул. Курковая, 8, 10, 12,
- ул. Набережная Дрейера, 60, 62,
- пр-т Ленина, 57, 57-а,
- ул. Л. Толстого, 114-б,
- ул. Чмутова, 58-128 (чётн.), 7-15, 47-83 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 2,
- ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 21-б, 28-а,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 6,
- ул. Н. Выселковая, 31-43 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
- 4-й Клинской пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 8-а, 12-а,
- ул. Чмутова, 17-37 (нечётн.),
- ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б, 28-а, 30-а, 36-а, 38-а, 44-а, 46-а,
- пос. Октябрьский: ул. Капитана Громова, 66,
- 18-й пр-д, 23-55 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 2-е.