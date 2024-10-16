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Грабитель задолжал жертве 2,7 млн рублей: приставы арестовали его внедорожник и микроавтобус
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Грабитель задолжал жертве 2,7 млн рублей: приставы арестовали его внедорожник и микроавтобус

Если мужчина не примет мер к погашению задолженности, транспортные средства будут проданы на аукционе.

Тульские судебные приставы арестовали имущество 54-летнего должника. Ранее туляк был осужден за грабёж, суд обязал его возместить потерпевшей ущерб на сумму 2,7 млн рублей.

Сотрудниками ФССП России было возбуждено исполнительное производство. Должник уклонялся от выплаты и скрывался от приставов, поэтому они объявили в исполнительный розыск принадлежащие мужчине внедорожник УАЗ «Патриот» и микроавтобус Ford Transit.

Транспортные средства были обнаружены в Центральном районе Тулы, приставы составили акт описи и ареста имущества. Если должник не примет мер к возмещению ущерба, его автопарк будет продан, а все вырученые средства пойдут на погашение задолженности.

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