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Дмитрий Миляев вручил награды сотрудникам тульского «Штампа»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев вручил награды сотрудникам тульского «Штампа»

Губернатор отметил, что коллектив предприятия является одним из драйверов развития оборонной отрасли.

Дмитрий Миляев принял участие в торжественной церемонии награждения сотрудников АО «Машзавод «ШТАМП» им. Б. Л. Ванникова». 
Дмитрий Вячеславович отметил, что завод «Штамп» – одно из старейших оборонных производств Тульской области. 

– Сегодня коллектив «Штампа» – один из драйверов развития оборонной отрасли. Вы продолжаете традиции легендарной школы тульских оружейников, внедряете лучшие практики и передовые технологии в тесной кооперации с ведущими предприятиями корпорации «Ростех». 

Перед вашим предприятием, как и перед всей тульской оборонкой, стоит важнейшая задача по снабжению нашей армии передовым вооружением и техникой. В условиях, когда Вооруженные Силы России защищают интересы страны в ходе специальной военной операции, ОПК кратно нарастил выпуск продукции в рамках гособоронзаказа, – сказал глава региона.

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Отдельные слова благодарности были адресованы руководству госкорпорации «Ростех» за внимание к региону и поддержку развития оборонно-промышленного комплекса. Дмитрий Миляев поблагодарил коллектив «Штампа» за добросовестную работу и наградил отличившихся сотрудников медалями «Трудовая доблесть».

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