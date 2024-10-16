Дмитрий Миляев вручил награды сотрудникам тульского «Штампа»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев принял участие в торжественной церемонии награждения сотрудников АО «Машзавод «ШТАМП» им. Б. Л. Ванникова».

Дмитрий Вячеславович отметил, что завод «Штамп» – одно из старейших оборонных производств Тульской области.

– Сегодня коллектив «Штампа» – один из драйверов развития оборонной отрасли. Вы продолжаете традиции легендарной школы тульских оружейников, внедряете лучшие практики и передовые технологии в тесной кооперации с ведущими предприятиями корпорации «Ростех».

Перед вашим предприятием, как и перед всей тульской оборонкой, стоит важнейшая задача по снабжению нашей армии передовым вооружением и техникой. В условиях, когда Вооруженные Силы России защищают интересы страны в ходе специальной военной операции, ОПК кратно нарастил выпуск продукции в рамках гособоронзаказа, – сказал глава региона.

Отдельные слова благодарности были адресованы руководству госкорпорации «Ростех» за внимание к региону и поддержку развития оборонно-промышленного комплекса. Дмитрий Миляев поблагодарил коллектив «Штампа» за добросовестную работу и наградил отличившихся сотрудников медалями «Трудовая доблесть».