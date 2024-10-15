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В Тульской области отключалось электричество из-за сильного ветра и мокрого снега
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области отключалось электричество из-за сильного ветра и мокрого снега

Для значимых объектов филиал «Тулэнерго» подключил резервные источники электроснабжения.

Накануне, 14 октября, из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра с порывами до 17 м/с, дождя и мокрого снега по всей территории Тульской области отключалось электроснабжение.

Специалисты филиала ПАО Россети Центр-Приволжье — Тулэнерго восстановили подачу электроэнергии в Плавском, Воловском и Белевском районах. 

Остаются на контроле отключения в Киреевском, Богородицком, Ясногорском, Веневском, Заокском, Щекинском, Алексине, Новомосковске и Большой Туле.

Энергетики ввели режим повышенной готовности с полной мобилизацией сил. Всего для устранения аварийных ситуаций на энергообъектах задействовано 56 бригад, включающих в себя 114 специалистов, используется 60 единиц спецтехники.

Для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов, филиал «Тулэнерго» подключил резервные источники электроснабжения общей мощностью более 3.9 МВт.

Для информирования жителей дополнительно развернут временный информационный центр. Обратиться в него можно по телефону: 8 (4872) 47-87-07.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно также по телефону «Горячей линии энергетиков „Светлая линия 220“: 8-800-220-0-220(круглосуточно, бесплатно).

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Автор:
сегодня, в 09:28 +1
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