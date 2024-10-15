В Туле мужчины в 2,5 раза чаще женщин увольняются в порыве эмоций

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Каждому третьему туляку знакома ситуация импульсивного увольнения. Как оказалось, мужчины значительно чаще женщин принимали решение сгоряча (44% против 18% соответственно), рассказали аналитики SuperJob.



Практически каждого второго (48%) написавшего заявление работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».



В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. 2 из 3 недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.



Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (76%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».



Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (52%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».