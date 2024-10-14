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В Хрущево пенсионерка-инвалид живет в доме без крыши

В Хрущево пенсионерка-инвалид живет в доме без крыши

В день, когда Тулу окутал снег, в редакцию обратилась Лариса Алексеевна: пенсионерка плакала и просила помочь починить ей крышу.

Серый забор без номера дома сразу привлек наше внимание. Очень уж бедно он смотрится на фоне соседских ворот. Дверь оказалась не заперта — хозяйка очень ждет нас.

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Ларисе Алексеевне понадобилось некоторое время, чтобы выйти в прихожую и открыть нам дверь. Пенсионерка почти не ходит: неправильно сросшийся перелом ноги дал серьезные осложнения.

— Только сначала оденусь, а то холодно, — дома женщина ходит в пальто — без него мерзнет. — Сплю под двумя одеялками.

Отопление, конечно, уже дали, только толку от него мало: осенний ветер все выдувает.

Лариса Алексеевна живет в ветхом домике № 7 на ул. Полевой одна. Оба ее сына прописаны здесь, но живут в Туле. Бытьем матери, как уверяет сама Лариса, они не особо интересуются — ни навещают, ни помогают.

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— На алименты даже подала, — рассказывает пенсионерка. — Один платит две, другой три [тысячи]. Было это три года назад. Сережина [одного из сыновей] теща пообещала мне покрыть крышу. Наняла каких-то работников. Крышу они мне раскрыли — и все бросили!

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— Я неделю ждала, вторую — были дожди. А теперь вот снег пошел! Как дальше-то жить? — жалуется женщина. — Крыша у меня все равно протекает. Уже месяц так живу. Звоню — говорит: «Жди, мам, все будет».

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— Сил у меня уже нету! — Лариса Алексеевна отворачивается и вытирает слезы. — Я бы уже дом кому-нибудь подписала — лишь бы ходил ко мне человек… А страшно. Мне уже 65 лет — вдруг обманут?

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— Если б я могла нормально ходить, я бы сама разобралась с проблемой, — объясняет Лариса Алексеевна. — А то звоню-звоню — все без толку!

 

Дорогие портальцы! Если у вас есть желание и возможность помочь Ларисе Алексеевне, она с удовольствием примет помощь. 

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Фотограф:
сегодня, в 11:40 +9
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