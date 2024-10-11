В Заречье инспекторы земельного надзора нашли нелегальный автосервис

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Бокс для обслуживания машин был расположен на участке, предназначенном для жилищного строительства.

Тульское министерство имущественных и земельных отношений уделяет отдельное внимание вопросам использования земли по целевому назначению. В поле зрения сотрудников ведомства попало домовладение, расколоженное в Зареченскомо круге Тулы.

Выяснилось, что участок, предназначенный для индивидуальной жилой застройки, фактически используется для коммерческой деятельности по обслуживанию автотранспорта. Владельцу автосервиса было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Инспекторы предложили туляку добровольно прекратить использование участка не по целевому назначению, но этого не произошло. Министерство обратилось в прокуратуру. В результате был подан иск в суд, который встал на сторону надзорного ведомства и обязал владельца использовать земельный участок, как полагается.