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В Заречье инспекторы земельного надзора нашли нелегальный автосервис
Фото: mizo.tularegion.ru

В Заречье инспекторы земельного надзора нашли нелегальный автосервис

Бокс для обслуживания машин был расположен на участке, предназначенном для жилищного строительства.

Тульское министерство имущественных и земельных отношений уделяет отдельное внимание вопросам использования земли по целевому назначению. В поле зрения сотрудников ведомства попало домовладение, расколоженное в Зареченскомо круге Тулы.

Выяснилось, что участок, предназначенный для индивидуальной жилой застройки, фактически используется для коммерческой деятельности по обслуживанию автотранспорта. Владельцу автосервиса было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  законодательства. 

Инспекторы предложили туляку добровольно прекратить использование участка не по целевому назначению, но этого не произошло. Министерство обратилось в прокуратуру. В результате был подан иск в суд, который встал на сторону надзорного ведомства и обязал владельца использовать земельный участок, как полагается.

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Место
ТулаЗареченский округ

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