Волонтёры-поисковики приглашают туляков на «новичковую» лекцию

Присоединиться к поискам пропавших людей и внести свой вклад в их спасение может каждый.

Вы слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели их ориентировки в соцсетях, но не знали, как помочь или боялись сделать первый шаг? Тогда волонтёры с радостью проведут лекцию-знакомство для вас и всех, кто хочет к ним присоединиться!

Опытные искатели расскажут об истории и деятельности отряда, о том, как как проходят поисково-спасательные работы и как лично вы можете помочь в поисках пропавших людей. Главная цель лекции – помочь новичкам и ответить на все вопросы.

Вводная лекция состоится во вторник, 15 октября, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3). Зарегистрироваться можно здесь, а все уточняющие вопросы – задать по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).