В середине октября в Центральной России выпадет мокрый снег

Фото Алексея Пирязева.

Текущая рабочая неделя закончится мощной волной тепла, сформированной выходящим на север Скандинавии циклоном. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», осадков в регионе не ожидается, а температура повысится до +12…+17 °С.

В субботу ожидаются небольшие локальные дожди и до +10…+15 °С. В ночь на воскресенье возможны заморозки, в дневные часы окажется +5…+10 °С.

Новая неделя начнется более холодной погодой. В понедельник на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится — −2…+3 °С.

— Днем вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условиях низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом, — прогнозируют синоптики.

Первые заморозки и первый снег в Центральной России возможны в сроки, близкие к средним многолетним датам.