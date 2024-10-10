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В середине октября в Центральной России выпадет мокрый снег
Фото Алексея Пирязева.

В середине октября в Центральной России выпадет мокрый снег

Такой прогноз дали синоптики.

Текущая рабочая неделя закончится мощной волной тепла, сформированной выходящим на север Скандинавии циклоном. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», осадков в регионе не ожидается, а температура повысится до +12…+17 °С.

В субботу ожидаются небольшие локальные дожди и до +10…+15 °С. В ночь на воскресенье возможны заморозки, в дневные часы окажется +5…+10 °С.

Новая неделя начнется более холодной погодой. В понедельник на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится — −2…+3 °С.

— Днем вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условиях низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом, — прогнозируют синоптики.

Первые заморозки и первый снег в Центральной России возможны в сроки, близкие к средним многолетним датам.

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