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  4. Алексей Эрк проверил, как в Туле реализуется программа «Наш город» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Алексей Эрк и депутаты провели мониторинг объектов по проекту «Наш город»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Алексей Эрк и депутаты провели мониторинг объектов по проекту «Наш город»

С рабочим визитом они посетили поселок Плеханово.

Первым объектом, который осмотрел глава города Тулы, депутаты Тульской городской Думы, сотрудники администрации, стал двор на улице Заводской, между домами № 1-6. Домики здесь после капитального ремонта, яркие, аккуратные. А вот соседство с ними старых полуразрушенных сараев жителей беспокоило.

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Галина Николаевна Березина, старшая по дому № 6 на ул. Заводской: 

— Мы живем в домах, которые построили в 1960-е годы. К четырем домам прилагались сараи, вид у них был убогий, стены покосились, крыши провалены… И ребятишки вокруг крутились, им все любопытно! Рядом — очень старая детская площадка с качелями и каруселью. Нам давно хотелось снести сараи и детскую площадку и построить на их месте что-то стоящее. Написали письмо в администрацию Тулы, Илья Ильич Беспалов поддержал идею сноса сараев, сразу закипела работа. А потом мы обратились в Думу и вошли в программу «Наш город». Так около наших домов появилась новенькая детская площадка, летом здесь не смолкал детский гомон. Это очень приятно. 

Фото до:

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И после:

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По словам Галины Березиной, в их дворе для полного счастья еще необходимо поставить лавочки и огородить площадку. Тогда все жильцы будут довольны! О том, что мечты плехановцев скоро воплотятся в жизнь, рассказал Владислав Трошин, депутат Тульской городской Думы:

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— В 2025 году основной задачей будет доделать мелкие недочеты, которые есть на детской площадке. Жители вышли с инициативой обнести ее забором, оградить площадку от проезжей части и высадить зеленые насаждения. На противоположной стороне, где сейчас пустырь, мы установим спортивную площадку, которая полностью удовлетворит потребности и молодежи, и взрослого поколения. Благо молодежь сейчас начала активно заниматься спортом, и их привлекают именно уличные виды спорта. 

В нескольких десятках метров от двора располагается культурно-досуговый центр поселка Плеханово. Здесь пару лет назад любители покататься на скейтах разрушили все ступеньки здания. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ребятам надоело, что их ругают за спортивное увлечение, и они обратились в городскую Думу и администрацию с просьбой построить для них скейтпарк.

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Юные Арсений Бесчастнов, Вадим Козлов и Никита Круглов уже несколько лет увлечены катанием на скейтбордах. 

— Мы любим кататься на скейтах, потому что это здорово и не травмоопасно. Но вот кататься нам здесь негде, — рассказывает Вадим Козлов (второй справа). — Ездили в Тулу, здесь катались на площадке около Дома культуры, но очень сильно разрушили ступеньки. И нас из-за этого сильно ругали. Так мы решили выйти к депутатам с предложением построить нам скейт-парк. 

Молодежь услышали. Для строительства выделили пустующую площадку как раз за культурно-досуговым центром. Здесь когда-то давно была танцплощадка. Так что строительством скейт-парка ей дали новую жизнь. 

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Александр Шахов, депутат Тульской городской Думы:

— Ребята молодцы, что вышли с этой инициативой. Они сами предложили проект, рассказали, показали, что им нужно. Строительство объекта в рамках проекта «Наш город» разбили на несколько этапов. В 2023 году заасфальтировали территорию. Стоимость работ составила около 1 млн рублей. В 2025 году поступила заявка на установку оборудования для катания на скейтах и самокатах. Причем подростки сами выбирали конструкции, необходимые для тренировок.

Здесь будут такие элементы, как перила, по ним можно скользить на скейтах; рампа — чтобы выпрыгивать; пирамида для различных трюков. 

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Алексей Эрк отметил, что проект «Наш город» — эффективный инструмент решения точечных вопросов, которые больше всего волнуют жителей. Это стало понятно на примере объектов, которые он сегодня посетил.

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Алексей Эрк, мэр Тулы:

— Проект «Наш город» — совместная инициатива депутатского корпуса и администрации Тулы. Он предусматривает благоустройство придомовых территорий, асфальтирование, ремонт подъездов, установку детских игровых площадок и многое другое. В 2025 году программа продолжится. Единогласная позиция депутатов — развивать его и поддерживать инициативы жителей. На всех этапах мы будем работать вместе с туляками, начиная с оформления заявки, мониторинга работ и заканчивая участием в приемках.

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Елена Бирживая, заместитель главы администрации Тулы:

— Программа «Наш город» реализуется в течение четырех лет. Она оказалась очень востребованной и популярной у жителей. По этой программе выполняется очень большой спектр работ: ремонт подъездов, остекление, замена почтовых ящиков, благоустройство, установка детских и спортивных площадок, асфальтирование, озеленение. Любые потребности жителей, которые не вошли в другие программы, мы стараемся реализовать через «Наш город» совместно с депутатским корпусом. И жители прекрасно понимают, что чем организованнее и дружнее они будут участвовать в этой программе, активнее проявлять свою инициативу, тем лучший результат они получат. 

Напомним, в этом году в рамках проекта «Наш город» в Туле реализуют более 470 объектов. На 330 из них работы выполнены, остальные — в завершающей стадии. Общий объем финансирования составляет 150 млн рублей.
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