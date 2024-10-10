Каждый второй туляк против вакцинации от гриппа

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В Тульской области 35% работодателей не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в коллективах. Вакцинируют персонал в 36% компаний, рассказали аналитики SuperJob.

7% закупили медицинские маски, 4% практикуют очистку воздуха, 3% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 2% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.



Каждый второй туляк против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни». Каждый пятый затрудняется с ответом.



Чаще о необходимости вакцинации говорили россияне до 34 лет (29%) и те, кому больше 45 лет (30%).