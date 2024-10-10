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Каждый второй туляк против вакцинации от гриппа
Фото: ru.freepik.com.

Каждый второй туляк против вакцинации от гриппа

Чаще о необходимости вакцинации говорили россияне до 34 лет.

В Тульской области 35% работодателей не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в коллективах. Вакцинируют персонал в 36% компаний, рассказали аналитики SuperJob. 

7% закупили медицинские маски, 4% практикуют очистку воздуха, 3% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 2% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.

Каждый второй туляк против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни». Каждый пятый затрудняется с ответом.

Чаще о необходимости вакцинации говорили россияне до 34 лет (29%) и те, кому больше 45 лет (30%).

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Автор:
сегодня, в 11:02 0
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