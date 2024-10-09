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В пяти районах Тульской области отопительный сезон начат на 100%

В пяти районах Тульской области отопительный сезон начат на 100%

Муниципалитеты отчитались о подаче отопления в жилые дома и социальные объекты.

По состоянию на 13.00 в Тульской области тепло начали подавать 78% котельных. От них отопление поступило в 49% жилых домов и 75% социальных объектов, сообщили в региональном правительстве. В сравнении с днем раньше показатели выросли более чем в 2 раза.

О полной подаче отопления отчитался Воловский, Заокский, Куркинский, Плавский, Суворовский районы, а также поселок Новогуровский. В них тепло поступает во все жилые дома и соцобъекты.

В Туле сегодня работают 162 из 181 котельной (90%), ими отапливаются 976 МКД (31%) и 1069 (76%) соцбъектов. В Алексине запущено 94% котельных (17), теплее стало в 43% МКД (268) и 81% (69) социальных объектов. В Новомосковске начали подавать отопление 73% (35) котельных — в 67% (793) жилого фонда и 80% (81) соцбъектов.

Ни в один многоквартирный дом пока не подано тепло в Каменском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах. 

Напомним, приказом министерства ЖКХ установлены с 7 октября следующие сроки поступления тепла:

  • для объектов социальной сферы — 5 дней;
  • для жилищного фонда — 7 дней;
  • еще 10 дней дается на регулировку систем теплоснабжения. 

В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:

  • в управляющую организацию (председателю ТСЖ) — круглосуточно,
  • на горячую линию по прохождению отопительного сезона муниципалитета,
  • в отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время),
  • в Государственную жилищную инспекцию.

Номера телефонов горячих линий размещены:

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сегодня, в 14:10 +3
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