В пяти районах Тульской области отопительный сезон начат на 100%

Муниципалитеты отчитались о подаче отопления в жилые дома и социальные объекты.

По состоянию на 13.00 в Тульской области тепло начали подавать 78% котельных. От них отопление поступило в 49% жилых домов и 75% социальных объектов, сообщили в региональном правительстве. В сравнении с днем раньше показатели выросли более чем в 2 раза.

О полной подаче отопления отчитался Воловский, Заокский, Куркинский, Плавский, Суворовский районы, а также поселок Новогуровский. В них тепло поступает во все жилые дома и соцобъекты.

В Туле сегодня работают 162 из 181 котельной (90%), ими отапливаются 976 МКД (31%) и 1069 (76%) соцбъектов. В Алексине запущено 94% котельных (17), теплее стало в 43% МКД (268) и 81% (69) социальных объектов. В Новомосковске начали подавать отопление 73% (35) котельных — в 67% (793) жилого фонда и 80% (81) соцбъектов.

Ни в один многоквартирный дом пока не подано тепло в Каменском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах.

Напомним, приказом министерства ЖКХ установлены с 7 октября следующие сроки поступления тепла:

для объектов социальной сферы — 5 дней;

для жилищного фонда — 7 дней;

еще 10 дней дается на регулировку систем теплоснабжения.

В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:

в управляющую организацию (председателю ТСЖ) — круглосуточно,

на горячую линию по прохождению отопительного сезона муниципалитета,

в отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время),

в Государственную жилищную инспекцию.

Номера телефонов горячих линий размещены: