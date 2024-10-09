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В Тульской области под амнистию попали 6 тысяч гаражей и участков земли под ними
Фото Юлии Королевой

В Тульской области под амнистию попали 6 тысяч гаражей и участков земли под ними

Управление Росреестра по Тульской области напомнило тулякам о возможности гаражной амнистии.

С начала действия «гаражной амнистии» на территории Тульской области зарегистрировано 1559 гаражей и 4392 земельных участков под ними общей площадью более 130 тысяч кв. м. 

Гаражная амнистия* продолжается. Управление Росреестра по Тульской области напоминает жителям, что они вправе в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки под ними.

Важные условия «гаражной амнистии»:

  • прочная связь с землей и наличие фундамента,
  • гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года и располагаться на государственной или муниципальной земле,
  • на «ракушки» и самовольные постройки упрощенный порядок регистрации не распространяется.

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» необходимо обратиться в администрацию того муниципального образования, на территории которого расположен гараж и земельный участок.

*Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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сегодня, в 14:25 0
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