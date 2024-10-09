В Тульской области под амнистию попали 6 тысяч гаражей и участков земли под ними

С начала действия «гаражной амнистии» на территории Тульской области зарегистрировано 1559 гаражей и 4392 земельных участков под ними общей площадью более 130 тысяч кв. м.
Гаражная амнистия* продолжается. Управление Росреестра по Тульской области напоминает жителям, что они вправе в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки под ними.
Важные условия «гаражной амнистии»:
- прочная связь с землей и наличие фундамента,
- гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года и располагаться на государственной или муниципальной земле,
- на «ракушки» и самовольные постройки упрощенный порядок регистрации не распространяется.
Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» необходимо обратиться в администрацию того муниципального образования, на территории которого расположен гараж и земельный участок.