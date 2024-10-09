Отвечает Соцфонд: как подготовиться к выходу на пенсию и можно ли получить остатки маткапитала?

Как подготовиться к выходу на пенсию

Скоро выходить на пенсию. Слышала, что теперь ее назначают автоматически. Так ли это? Анна Сергеевна Р., г. Новомосковск.

Андрей Филиппов — Действительно, страховая пенсия по старости может быть оформлена в автоматическом режиме, если индивидуальный лицевой счет гражданина содержит полные сведения о периодах его работы. Чтобы уточнить, все ли данные имеются у Соцфонда, нужно заранее лично или через работодателя обратиться в Отделение СФР. Если сведений не хватает, то подскажут дальнейший алгоритм действий и помогут в запросе документов. За месяц до возникновения права на страховую пенсию по старости будущему пенсионеру на портале Госуслуг поступит уведомление о предстоящем её назначении. Электронный сервис предложит ответить на несколько вопросов, чтобы уточнить полноту сведений и рассчитает размер пенсии. Если гражданин согласен, ее установят автоматически.

Оформила самозанятость. Учтётся ли она при назначении пенсии? Наталья Д., г. Щекино.

— По закону самозанятые не обязаны платить страховые взносы на пенсионное обеспечение. При отсутствии перечислений периоды «самозанятости» не учитываются при оформлении страховой пенсии по старости. Чтобы уплачивать взносы, необходимо подать в Отделение СФР заявление и добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Ежегодная уплата взносов позволит накопить пенсионные коэффициенты и засчитать этот период в страховой стаж.

Хочу перевести имеющиеся пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд. Как это сделать? Елена, г. Тула.

— Граждане, у которых формируются пенсионные накопления, вправе передавать средства страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Страховщиком может быть Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Но наиболее выгодным вариантом является смена страховщика раз в пять лет. При досрочном переходе есть риск потери части накоплений. Если вы обратитесь за консультацией к нашим специалистам, они проверят лицевой счет и подскажут, когда будет наиболее целесообразно перевести средства.

О пенсионных и социальных выплатах

В ноябре мне исполнится 55 лет. Знаю, что раньше работодатель делал взносы на мою накопительную пенсию. Как теперь получить эти деньги? Елена Сергеевна В., г. Тула.

— Получить их могут при достижении возраста 55 лет — женщины и 60 лет — мужчины. Тем, у кого размер накопительной пенсии составляет менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера (в 2024 году — 13 290 руб.), пенсионные накопления выплачиваются единовременно. Например, если накопления составили 100 тысяч рублей, то расчетный размер накопительной пенсии — 380 рублей в месяц (все накопления делятся на ожидаемый период их выплаты — 264 месяца). Эта сумма меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, значит, деньги будут выплачены единоразово. В других случаях будет назначена ежемесячная или срочная выплата.

Проверить сумму пенсионных накоплений и уточнить, где они формируются — в государственном или негосудар­ственном пенсионном фонде — можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале Госуслуг или при личном посещении клиентской службы Отделения СФР.

В следующем году мне исполнится 80 лет. При каких условиях можно будет оформить выплату по уходу в размере 1200 рублей? Нина Ивановна, г. Тула.

— С 2025 года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Сегодня такая выплата оформляется по заявлению того, кто ухаживает, при наличии письменного согласия того, за кем ухаживают. Уход должен осуществлять трудоспособный неработающий человек. При этом деньги начисляются вместе с пенсией пожилого человека или инвалида.

Со следующего года надбавка в 1200 руб. будет автоматически назначаться к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется, как и предоставлять сведения о человеке, который ухаживает. Надбавка будет индексироваться ежегодно вместе с пенсионными выплатами, в те же сроки и в том же порядке.

Недавно у меня умер муж. Пенсия у меня меньше, чем была у супруга. Можно ли мне «перейти на пенсию мужа»? Тамара Николаевна, г. Ясногорск.

— В таких случаях законом предусмотрена возможность перейти на другой вид пенсии — страховую по потере кормильца. Но это не всегда выгодно: дело в том, что фиксированная выплата в составе такой пенсии в два раза меньше, чем в пенсии по старости. К тому же при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты) — за нетрудоспособного ребенка, северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста. Если вы примете решение о переходе на пенсию по потере кормильца, то в любое время сможете изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости, если она станет выгоднее.

О материнском капитале

На сертификате материнского капитала осталось несколько тысяч рублей. Слышала, что можно получить эти деньги наличными. Наталья А., г. Киреевск.

— Семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, теперь могут получить эти средства в виде единовременной выплаты. В сентябре всем семьям, имеющим право на такую выплату, направлены уведомления на портале Госуслуг. В письме содержится уже предзаполненное заявление, семье остается только проверить указанные данные и добавить банковские реквизиты для перевода средств. Заявление на выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление денег займет не более 5 рабочих дней.

Получение выплаты не зависит от возраста ребенка или материального положения семьи. Потратить деньги можно на любые цели.