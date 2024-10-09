В Алексине бухгалтера районной больницы наказали за упущенные сроки по оплате товаров на 3,6 млн рублей

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В Тульской области по постановлению прокурора главного бухгалтера Алексинской районной больницы привлекли к административной ответственности за нарушение контрактных обязательств.

Проверка показала, что товары и оказанные услуги по 19 контрактам на 3,6 млн рублей оплачивались с нарушением сроков.

— С целью устранения выявленных нарушений и недопущения в дальнейшем подобных фактов межрайонным прокурором главному врачу внесено представление, во исполнение которого больницей произведен окончательный расчет по всем контрактам в размере более 2,4 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

