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В Алексине бухгалтера районной больницы наказали за упущенные сроки по оплате товаров на 3,6 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Алексине бухгалтера районной больницы наказали за упущенные сроки по оплате товаров на 3,6 млн рублей

Главврач больницы получил представление.

В Тульской области по постановлению прокурора главного бухгалтера Алексинской районной больницы привлекли к административной ответственности за нарушение контрактных обязательств. 

Проверка показала, что товары и оказанные услуги по 19 контрактам на 3,6 млн рублей оплачивались с нарушением сроков.

— С целью устранения выявленных нарушений и недопущения в дальнейшем подобных фактов межрайонным прокурором главному врачу внесено представление, во исполнение которого больницей произведен окончательный расчет по всем контрактам в размере более 2,4 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 
 

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Автор:
сегодня, в 15:03 0
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