Туляки увидят метеорный поток Дракониды

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Астрономы обещают от 5 до 15 метеоров в час.

Жители Тульской области в октябре смогут наблюдать метеорный поток Дракониды — при условии безоблачной погоды. Пик придется на 8 на 9 октября, астрономы обещают от 5 до 15 метеоров в час.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока, а его родоначальницей является комета 21P/Джакобини-Циннера.

Астрономы поясняют, что Дракониды — очень медленные метеоры красноватого цвета, их скорость входа в атмосферу Земли втрое меньше, чем у Персеид, поэтому отличить их от любого случайного метеора довольно легко.