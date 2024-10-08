В тульской усадьбе В. В. Вересаева нашли подземную комнату с артефактами 19 века

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения.

Об обнаруженных находках рассказал заведующий отделом Сергей Зацаринный. По его словам, самые ранние предметы из найденных могут откоситься к концу 19 века – это два обломка небольшой учебной грифельной доски. На таких учились писать карандашом-грифелем в начальной школе.

Также археологи обнаружили перламутровую пуговицу, датируемую второй половиной 19 – началом 20 века. Подобные пуговицы делались из раковин двустворчатых моллюсков. Кроме того, удалось обнаружить фрагмент гладкого лицевого печного изразца с остатками белой глазури на лицевой стороне.

Из более поздних находок – прекрасно сохранившиеся два стеклянных флакона из-под туши или чернил. На одном даже остались следы синих чернил и резиновая пробка внутри самой емкости. А еще – флакон от недорогих духов, аптечная банка из под крема, столовый нож и две монеты военного 1943 года номиналом в 15 и 20 копеек.

Все эти находки, возможно, никогда бы не были извлечены из земли, если бы в конце лета в усадьбе не проводили опиловку разросшихся деревьев. На одном из участков колесо автовышки ушло под землю и под поверхностным слоем вскрылась пустота. Там археологи нашли целую подземную комнату с прекрасно сохранившейся крепкой кирпичной кладкой.

Это были остатки заброшенного водопроводного узла послевоенного времени, применяемого для снабжения домов водой. По-видимому, этот объект функционировал до начала 1990-х годов.

– Совершенно точно, что в 1970-80-х годах в этой «подземной комнате» играли местные дети. Через люк по лестнице они проникали вниз. В кирпичной кладке сделали выемку и хранили тут свои «сокровища». Внутри лежала вот эта пластмассовая обезьянка, маленький резиновый мячик, тюбик от зубной пасты «Зефир», такую выпускали в советское время, – рассказал Сергей Зацаринный.

Извлечь артефакты из земли – это лишь часть работы. Теперь найденные предметы должны пройти очистку и, возможно, реставрацию. После этого они пополнят музейную коллекцию.