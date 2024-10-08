Более 1500 вакансий: В Туле пройдет ярмарка трудоустройства

Фото Центра занятости Тульской области.

10 октября кадровый центр «Работа России» приглашает на открытый отбор соискателей на вакансии в оборонно-промышленном комплексе и социальной сфере. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.

Что ждет посетителей:

Возможность пройти несколько собеседований с разными работодателями на одной площадке.

Порядка 1500 вакантных рабочих мест.

Вакансии для специалистов различных профессий: инженеры-конструкторы, токари, грузчики, фрезеровщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и другие.

В мероприятии примут участие такие предприятия:

Туластат;

ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;

Отделение социального фонда России по Тульской области;

АО «Тулажелдормаш»;

АО «Почта России»;

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»;

ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»;

ООО «Здравсервис»,

ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области»;

Министерство труда и социальной защиты Тульской области;

ООО «Мегаклиника».

Место проведения: Тула, ул. Демонстрации, 34.