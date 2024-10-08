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Более 1500 вакансий: В Туле пройдет ярмарка трудоустройства
Фото Центра занятости Тульской области.

Более 1500 вакансий: В Туле пройдет ярмарка трудоустройства

Требуются инженеры-конструкторы, токари, грузчики, фрезеровщики и др.

10 октября кадровый центр «Работа России» приглашает на открытый отбор соискателей на вакансии в оборонно-промышленном комплексе и социальной сфере. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.

Что ждет посетителей:

  • Возможность пройти несколько собеседований с разными работодателями на одной площадке.
  • Порядка 1500 вакантных рабочих мест.
  • Вакансии для специалистов различных профессий: инженеры-конструкторы, токари, грузчики, фрезеровщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и другие.

В мероприятии примут участие такие предприятия:

  • Туластат;
  • ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
  • Отделение социального фонда России по Тульской области;
  • АО «Тулажелдормаш»;
  • АО «Почта России»;
  • ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»;
  • ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»;
  • ООО «Здравсервис»,
  • ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области»;
  • Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
  • ООО «Мегаклиника».

 Место проведения: Тула, ул. Демонстрации, 34.

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