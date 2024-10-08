Более 1500 вакансий: В Туле пройдет ярмарка трудоустройства

10 октября кадровый центр «Работа России» приглашает на открытый отбор соискателей на вакансии в оборонно-промышленном комплексе и социальной сфере. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.
Что ждет посетителей:
- Возможность пройти несколько собеседований с разными работодателями на одной площадке.
- Порядка 1500 вакантных рабочих мест.
- Вакансии для специалистов различных профессий: инженеры-конструкторы, токари, грузчики, фрезеровщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и другие.
В мероприятии примут участие такие предприятия:
- Туластат;
- ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
- Отделение социального фонда России по Тульской области;
- АО «Тулажелдормаш»;
- АО «Почта России»;
- ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»;
- ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»;
- ООО «Здравсервис»,
- ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области»;
- Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- ООО «Мегаклиника».
Место проведения: Тула, ул. Демонстрации, 34.