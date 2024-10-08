Тульская велогонщица побила юниорский рекорд мира

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Екатерина Евланова стала лучшей в гите на 500 м с места.

С 4 по 7 октября в Санкт-Петербурге состоялись чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке. За победу боролись сильнейшие гонщики страны. В их числе и представители Тульской области. Они показали высокие результаты.

Александр Дубченко стал чемпионом России в гите на 1000 м с места и завоевал бронзовую награду в гите на 200 м с хода.

Игорь Гирилович стал обладателем золота в гите на 200 м с хода и бронзы в гите на 1000 м с места.

Сергей Ростовцев завоевал бронзовую медаль в гонке с выбыванием.

В скретче среди женщин Мария Аверина завоевала золото. Также она показала третий результат в гонке с выбыванием.

Среди юниорок лучшей стала Екатерина Евланова в гите на 500 м с места. Она установила юниорский рекорд мира.

Также Екатерина заняла первое место в гите 200 м с места.

В рамках первенства России Мирослав Суятин завоевал серебряную награду в скретче, а Анна Изотова — золотую. Александра Юрченко показала третий результат в гонке с выбыванием.

Спортсменов поздравил губернатор Дмитрий Миляев.

— Вы подтвердили высокий класс мастерства тульской школы велоспорта, которая по праву считается одной из лучших в стране. Пусть эти достижения вдохновят вас на дальнейшие успехи. Жители Тульской области гордятся вашими достижениями. Желаю вам новых побед! — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Миляев.